avviati i tamponi sui partecipanti

Focolaio a Portopalo di Capo Passero dopo un raduno scout che si è tenuto domenica

Il sindaco, in via precauzionale, ha chiuso le scuole per la sanificazione dei locali

Un dipendente del Comune del borgo marinaro risulta positivo.

Il sindaco di Portopalo di Capo Passero, Gaetano Montoneri, ha deciso di chiudere le scuole del borgo marinaro dopo la scoperta della positività di alcune persone che, domenica, hanno preso parte ad un raduno scout.

Scuole chiuse

“Si è trattata di una manifestazione – spiega il sindaco – che non ho autorizzato io ma che si è tenuta in uno spazio aperto, nel rispetto delle norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria. E’ probabile che tra coloro che hanno partecipato c’erano dei positivi, per cui, in via precauzionale, ho deciso di chiudere le scuole di Portopalo, in attesa che siano effettuati i tamponi, in modo da avere un quadro della situazione più chiaro”.

Tamponi

Secondo quanto riferito dal sindaco di Portopalo di Capo Passero qualcuno dei partecipanti al raduno scout ha deciso di sottoporsi al tampone recandosi in un laboratorio privato dove è emersa la positività. Per il momento, non c’è un numero esatto di persone rimaste contagiate al Covid19, si attendono l’esito dei test disposti dall’Asp di Siracusa.

Dipendente comunale positivo

Nei giorni scorsi, sempre a Portopalo, l’amministrazione ha reso nota la positività di un dipendente del Comune, ragion per cui il sindaco ha chiuso il Municipio per gli interventi di sanificazione, che hanno interessato anche la Guardia medica e le scuole, le quali, alla luce del nuovo focolaio, saranno ancora una volta sottoposte alla bonifica sanitaria.

Covid19 in Sicilia

Sono 566 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 24.743 tamponi processati con una incidenza di positivi di quasi il 2,2%, in risalita dopo la costante discesa degli ultimi giorni. La regione è nona nel contagio giornaliero di oggi.

Le vittime e i nuovi contagi

Le vittime sono state 14 nelle ultime 24 ore, tre in meno di ieri e portano il totale a 4.170. Il totale degli attualmente positivi è di 25.729, con decremento di 452 casi rispetto a ieri. I guariti sono solo 1.004.