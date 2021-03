la preoccupazione del sindaco

Salgono a 18 i positivi nel Comune di Palazzolo Acreide, fino a poco tempo fa Covid free

Una classe di un liceo è in isolamento, un istituto comprensivo chiuso per sanificazione

Il sindaco lancia un appello per invitare i residenti a comportamenti responsabili

Sale, in modo impressionante, la curva dei contagi a Palazzolo Acreide, un piccolo Comune del Siracusano passato in poco tempo da Covid free a 18 positivi.

Classe in quarantena

Una classe del liceo classico è in quarantena ma è montata la preoccupazione delle famiglie degli alunni di un istituto comprensivo, (vicino al liceo), per cui al termine di un incontro con i vertici scolastici ed il sindaco, si è deciso di chiudere l’edificio per le opere di sanificazione.

Istituto comprensivo

Gli interventi dureranno tre giorni ma si resta in attesa degli esiti di alcuni tamponi per verificare se vi sono altre persone rimaste contagiate al Covid19. Il timore è che tra i positivi vi siano gli studenti dell’istituto o i loro familiari ma questo lo si saprà con certezza nelle prossime ore.

“Non abbassare la guardia”

Il sindaco di Palazzolo, Salvatore Gallo, ha lanciato un appello: “Bisogna avere comportamenti responsabili – dice a BlogSicilia il sindaco – non possiamo buttare per aria tutti i sacrifici fatti nell’ultimo anno. La zona gialla non deve essere interpretata come una sorta di liberi tutti, occorre rispettare le misure legate al contenimento dell’emergenza sanitaria”.

Risalita dei contagi in Sicilia

Piccoli segnali di risalita del contagio da Covid19 in Sicilia nel corso della settimana appena conclusa. Anche se la situazione appare contenuta e sotto controllo il contagio è ripreso e mostra dati leggermente più alti rispetto alla settimana precedente quando la Sicilia si avvicinava alla zona bianca (dato mai raggiunto comunque).

I dati settimanali

Nel dettaglio i dati di andamento dell’epidemia in Sicilia nella settimana appena conclusa mostrano che i nuovi positivi in Sicilia sono stati 3568, il 9,9% in più rispetto alla settimana precedente, quando si era registrata una diminuzione del 22,5%. I tamponi (molecolari, in questa analisi non vengono presi in considerazione gli altri test) positivi sono pari al 10,3% delle persone testate, in aumento rispetto al 9,1% della settimana precedente. Questo dato non costituisce incidenza.