lo screening fissato per stamane in una palestra

Era tutto organizzato per l’esecuzione dei tamponi agli studenti appartenenti all’istituto comprensivo Archia. Ma all’appuntamento, previsto per stamane nei locali di via Asbesta, nel rione della Pizzuta, a nord di Siracusa, non si è presentato il personale dell’Asp, come denunciato dalle famiglie.

Lo screening sarebbe dovuto iniziare alle 9,30 e sarebbe proseguito per l’intera mattinata, allo scopo di contingentare la diffusione del Covid19.

“Siamo rimasti al freddo”

“Siamo rimasti al freddo, insieme ai nostri figli – racconta un genitore a BlogSicilia – attendendo, invano, che venissero eseguiti i tamponi. E’ scandaloso un atteggiamento del genere, tenuto conto che ci sono famiglie che hanno dovuto chiedere dei permessi al lavoro per accompagnare i figli”.

La circolare

Eppure, lo screening era stato programmato, con tanto di documentazione risalente al 28 gennaio. Nella circolare della dirigente scolastica è indicato che i tamponi salivari previsti per il 31 gennaio si sarebbero tenuti nella palestra di via Asbesta. E sono stati forniti anche gli orari: “9,30-10,30: alunni di scuola secondaria di primo grado; 10,30 fino a conclusione alunni di scuola primaria”.

I genitori

Peraltro, ai genitori era stato anche ricordato di consegnare “ai medici dell’Asp il consenso informato” che, però, gli è rimasto in tasca.

“Al telefono nessuna risposta dell’Asp”

In mattinata, in tanti, compresa la dirigente scolastica, hanno provato a contattare l’azienda sanitaria ma secondo quanto raccontato dai genitori non vi sono state spiegazioni.

“Al telefono non ha risposto nessuno” denuncia il familiare di un alunno. “La dirigente scolastica – racconta il genitore a BlogSicilia – si è scusata ma lei non ha alcuna responsabilità sulla vicenda. E’ davvero incomprensibile una organizzazione del genere, soprattutto dopo gli impegni che l’azienda si è assunta”.

Le difficoltà delle famiglie

“Ora sarà complicato riorganizzare un nuovo screening, ognuno di noi ha degli impegni, peraltro l’istituto comprende tre plessi, per cui non è certo semplice far combaciare tutto” spiega un altro genitore.