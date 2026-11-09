Il suo trasferimento a Siracusa, nel 1971, sarebbe dovuto essere soltanto una parentesi: un anno per maturare un po’ di esperienza, farsi le ossa e magari tornare nella sua Milano, per riprendere quel percorso calcistico cominciato nel vivaio dell’Inter, con cui aveva conquistato anche il Campionato Primavera nella stagione 1968-69. Invece il destino aveva scritto un’altra storia. Una storia che somiglia a quella del suo più celebre collega lombardo, Gigi Riva, arrivato a Cagliari senza particolare entusiasmo e diventato poi un simbolo indissolubile della Sardegna. Anche Amedeo Crippa, a Siracusa, sarebbe rimasto per sempre.

La scelta di rimanere a Siracusa

Fino alla morte. Perché quel ragazzo milanese, arrivato in Sicilia a ventidue anni, ha finito per scegliere la città aretusea come casa, legandosi a essa per tutta la vita. Un uomo e un calciatore di altri tempi: carattere roccioso, temperamento forte, poco incline ai sorrisi e soprattutto schivo. Non era uno che amasse stare sotto i riflettori. In campo, però, sapeva farsi sentire. E soprattutto rispettare.

La morte

Se n’è andato il 7 novembre, in un letto dell’ospedale di Catania, dove aveva lottato per alcuni giorni prima di arrendersi. A poche ore dalla partita del suo Siracusa, che ha poi regalato ad Amedeo una vittoria contro la Nissa, proprio in quello stadio intitolato a Nicola De Simone, suo compagno di reparto e protagonista, insieme a lui, della stagione più luminosa ed al tempo stesso drammatica della storia azzurra. Era il 1979

Il 1979: gloria e tragedia

Amedeo e Nicola De Simone condividevano fatiche, battaglie e ambizioni. Quella stagione avrebbe consegnato al Siracusa la promozione in C1 e la Coppa Italia Semiprofessionisti, conquistata nella finale contro la Biellese. Fu Crippa ad alzare il trofeo, davanti a migliaia di siracusani. Una fotografia rimasta nella memoria collettiva, con il capitano che stringe la Coppa e una città che festeggia.

Ma il 1979 non fu soltanto l’anno della gloria. Fu anche quello della tragedia di De Simone, morto dopo il terribile incidente di gioco. Una perdita che segnò profondamente la squadra e l’intero ambiente. Per Crippa, che con Nicola aveva condiviso il campo e il reparto difensivo, quella vittoria ebbe inevitabilmente anche il sapore amaro di un’assenza. Il trofeo rimase, la fotografia pure. Ma in quella storia straordinaria ci sarebbe sempre stato anche il ricordo di un compagno che non c’era più.

Il record di presenze in maglia azzurra

Poi vennero gli anni meno felici, le difficoltà, la retrocessione e la necessità di ricominciare. Il calcio non concede sempre finali da favola e Crippa lo sapeva bene. Continuò a giocare, senza voltare le spalle al Siracusa, fino al 1984. Quando smise dopo 462 presenze in maglia azzurra, record assoluto ed imbattuto, rimase a Siracusa, ebbe una breve parentesi nella dirigenza azzurra ma senza grandi soddisfazioni, restò, comunque, nel mondo del calcio siracusano, occupandosi di giovani, collaborando con diverse realtà calcistiche cittadine e mettendo la propria esperienza a disposizione delle nuove generazioni. Oggi la camera ardente, domani alle 16 i funerali nella chiesa Madre di Dio, in viale Santa Panagia.