In vendita una storica pescheria del mercato di Ortigia

La crisi e la pandemia hanno inciso nella scelta

Tanti i commenti dei siracusani

E’ in vendita un pezzo di storia del mercato di Ortigia, il centro storico di Siracusa.

“Vendesi attività”

Su una bacheca online, dedicata agli affari, è stato inserito un annuncio relativo alla cessione della pescheria dei fratelli Cappuccio, da oltre 40 anni nel commercio. “Vendesi attività nel cuore di Ortigia, all’interno dell ‘antico mercato, data la sua posizione strategica disponibile per qualsiasi nuovo progetto” si legge nell’annuncio.

Con il passare dei lustri, l’attività era anche diventata un centro di attrazione per i turisti, grazie anche alle performance di uno dei fratelli, Carmelo, scomparso nel novembre del 2019.

La voce del mercato

Oltre ad essere la “voce” del mercato di via De Benedictis, il commerciante era un musicista, avendo fatto parte della banda municipale della città. Ci si è messa anche la pandemia a rendere complicato un lavoro che da tempo era entrato in crisi per la proliferazione di supermercati e discount che, progressivamente, hanno allontanato i clienti dallo storico mercato, diventato ormai un’attrazione turistica più che un posto dove comprare da mangiare.

I commenti

La notizia ha rapidamente fatto il giro della città e sono stati diversi i commenti, dettati dal ricordo amaro.”Peccato (dei veri commercianti) se ne va un pezzo di storia siracusana”. “Un vero peccato il mercato di Ortigia sta scomparendo sempre più velocemente”. “La storia del mercato di Ortigia, i grandi fratelli Cappuccio. Che tristezza”. “Tristezza, ho un filmato di voi che suonate e cantate di anni fa una bellezza di altri tempi”.