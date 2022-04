al via la stagione estiva con la nave splendida della msc

36 scali nel porto di Siracusa che porteranno nella città siciliana 110 mila turisti. Sono le proiezioni della MSC Crociere che a Siracusa ha inaugurato la stagione crocieristica estiva che toccherà con la nave Splendida, fino a novembre, i porti di Taranto, Civitavecchia, con la possibilità di visitare Roma, e Genova, oltre alla storica città portuale di Marsiglia in Provenza, per poi tornare nel porto dell’antica Syraka.

Gli scali a Palermo ed a Messina

Più in generale, ci saranno 156 scali, con altre 4 navi, nel resto della Sicilia, in particolare nei porti di Palermo e Messina con oltre 520.000 turisti.

Gli investimenti

“Gli investimenti dell’azienda – dice Giuseppe Lupelli, Area manager Sicilia e Puglia di MSC Crociere – non si sono fermano, fino al 2026 avremo navi nuove e quest’anno abbiamo deciso di puntare su MSC Splendida. Ciò che vogliamo sottolineare è che in questi mesi si è parlato di turismo di prossimità. Noi stiamo portando le navi sotto le case dei passeggeri e lo stiamo attuando con le rotte che toccano Sicilia e Puglia”.

I protocolli sanitari

Per fronteggiare il Covid19, su tutte le navi schierate da MSC Crociere per l’estate 2022 continua a essere applicato il “Protocollo di salute e sicurezza” messo a punto dalla Compagnia in collaborazione con il ministero della Salute, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli uffici della sanità marittima, validato dal Comitato tecnico scientifico.

“La novità è che da inizio di aprile i passeggeri potranno scendere dalla nave in autonomia, prima era possibile solo con le escursioni da noi organizzate” precisa Giuseppe Lupelli, Area manager Sicilia e Puglia di MSC Crociere.

Tamponi e controlli

Ogni passeggero deve presentarsi inoltre all’imbarco con un tampone negativo effettuato entro le 48 ore precedenti e, prima di salire a bordo, è sottoposto a uno screening medico- sanitario approfondito.

A bordo vige l’obbligo di mascherina e viene attuato un monitoraggio continuo della salute durante l’intera crociera che prevede la misurazione della temperatura più volte al giorno, un maggior distanziamento fisico a bordo grazie ad una capienza ridotta della nave, nuove modalità di accesso ai ristoranti e un buffet ridisegnato (senza self-service), una copertura assicurativa che rimborsa il costo della crociera in caso di contagio.

La nave Splendida

MSC Splendida ha una stazza lorda di 138.000 tonnellate è lunga 333 metri ed è alta 67 metri, e può accogliere 3.274 passeggeri e 1370 membri dell’equipaggio. La nave è in stile mediterraneo e liberty e gli ambienti sono dislocati su 18 ponti e collegati da 25 ascensori, sei scalinate in cristallo Swarovski sovrastate da lucernai in vetro di Murano