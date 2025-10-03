Un cedimento di una parte del soffitto è avvenuto stamane nell’androne di ingresso dell’Istituto alberghiero Federico II di Siracusa.

Gli studenti allo sciopero della Cgil

Non ci sono feriti, l’incidente si è verificato in un momento in cui c’erano poche persone nella scuola, del resto gli studenti hanno preso parte allo sciopero generale indetto dalla Cgil e si sono ritrovati nel corteo, partito in viale Teracati che si concluderà in Ortigia, il centro storico della città. Tantissime le persone che si sono riversate sulle strade battute dalla manifestazione, come emerge nel video pubblicato sui social da Carmelo Maiorca.

L’intervento dei vigili del fuoco

E’ stato il personale dell’istituto a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco che si sono presentati poco dopo le 9 nell’edificio per gli interventi di messa in sicurezza al termine dei quali si è deciso di inibire l’accesso all’istituto. In merito alle cause del crollo, è possibile che le infiltrazioni d’acqua possano aver inciso ma si tratta, al momento, di una ipotesi.

La competenza del Libero consorzio

L’edificio è appartenente ad un privato a cui viene pagato un canone di locazione dal Libero consorzio. Va detto che, negli anni scorsi, gli affitti non sono stati mai puntuali, per via dello stato delle casse dell’ex Provincia, che, per recuperare soldi, ha avviato da tempo una campagna di dismissione dei suoi tesori, tra cui l’ex carcere borbonico, in Ortigia, e l’autodromo di Siracusa, in contrade Necropoli del Fusco.