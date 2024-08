Russell Crowe conclude il suo tour europeo a Noto, in Sicilia. L’attore australiano, divenuto celebre per film come Il Gladiatore, Robin Hood e A Beautiful Mind, sta portando in tour il suo nuovo progetto musicale “Indoor Garden Party”, accompagnato dalla band The Gentleman Barbers e dalla cantante Lorraine O’Reilly.

L’ultima tappa: Noto

Mercoledì 7 agosto Russell Crowe si esibirà nell’ultima tappa del tour europeo, ospitato nella splendida cornice della Scalinata della Cattedrale di Noto, città patrimonio dell’UNESCO in provincia di Siracusa. La data siciliana conclude un lungo viaggio musicale iniziato il 23 giugno a Roma, che ha poi toccato città come Pompei, Ascoli Piceno, Piacenza, Varese, Capurso, Diamante, Siena, La Spezia, Udine, Ladispoli e Castiglioncello.

L’annuncio sui social

Per annunciare l’appuntamento di Noto, Russell Crowe ha postato sui suoi profili social una foto della maestosa scalinata della Cattedrale che farà da sfondo al concerto. “Wednesday night. August 7th. Last show in Italy. Last show in Europe, On the steps of Noto Cathedral. Ci vediamo lì” ha scritto l’attore in inglese, concludendo il messaggio in un ottimo italiano.

Il forte legame di Crowe con l’Italia

Il legame tra Russell Crowe e l’Italia è molto forte, come testimonia la scelta di terminare qui il suo tour. Del resto proprio nel nostro paese l’attore ha raggiunto la fama internazionale vent’anni fa grazie al kolossal Il Gladiatore, che gli è valso il Premio Oscar come miglior attore protagonista.

Sul palco di Noto, Russell Crowe presenterà i brani del suo album “Indoor Garden Party” insieme alla band The Gentleman Barbers, con cui collabora da oltre trent’anni, e alla cantante irlandese Lorraine O’Reilly, sua partner artistica dagli anni Duemiladieci. Una formazione di musicisti esperti e affiatati, in grado di creare un sound unico tra rock, folk e blues. L’appuntamento è per mercoledì 7 agosto nella splendida Noto, per salutare degnamente il tour europeo di Russell Crowe e della sua nuova avventura musicale.