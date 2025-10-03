Il deputato regionale della Dc, Carlo Auteri, ha replicato alle dichiarazioni rilasciate a BlogSicilia dal sindaco di Priolo, Pippo Gianni, che ha lanciato un affondo ad Antonello Rizza, prossimo sposo della Dc ma già nella squadra dei fedelissimi dello stesso parlamentare Ars.

“Bene riavvicinamento di Gianni alla Dc”

Auteri, che augura a Gianni una pronta guarigione dopo il suo intervento all’Umberto I di Siracusa, ha parole al miele per il sindaco di Priolo, a cui esprime apprezzamento per il “riavvicinamento alla Democrazia Cristiana” sancito in occasione del convegno del giugno scorso a Siracusa, “che ha sancito ufficialmente il mio ingresso nel partito”.

La difesa di Rizza, “ha subito un’ingiustizia”

Il deputato, però, prende le difese di Antonello Rizza, assolto in Appello, nei giorni scorsi, come lo stesso Auteri, dal processo denominato Qualunquemente per truffa e voto di scambio. “Antonello è stato – ha detto Auteri – un protagonista della vita politica di Priolo, ha dato tantissimo alla sua città e, purtroppo, ha subito un’ingiustizia che ha segnato la sua vicenda personale e politica. È un uomo che ha lottato, ha fatto tanto per il suo territorio, ha vissuto un percorso difficile e continuerà ad avere il mio massimo supporto. Non possiamo dimenticare tutto quello che ha rappresentato per Priolo e per la politica in generale”.

Le elezioni a Priolo

Il succo dell’intervento di Gianni sono state le elezioni amministrative a Priolo. Il sindaco in carica ha messo sulla rampa di lancio il suo vice, Alessandro Biamonte, che indica come prossimo candidato a sindaco della Dc, snobbando un eventuale ruolo di Rizza, dentro lo Scudo crociato, in vista del voto.

Auteri, “non corretto dare patenti di legittimità”

“Riguardo a Alessandro Biamonte, non posso – ha detto il deputato regionale della Dc, Carlo Auteri – che esprimere, qualora non fossero abbastanza, un’ulteriore parola di stima. La sua adesione alla Democrazia Cristiana è un segno della sua crescita politica e dell’impegno che sta portando avanti con passione. Sono convinto che abbia davanti a sé un futuro brillante e che continuerà a fare la differenza per la nostra comunità. È bene precisare, però, che pur rispettando le opinioni e le scelte politiche di tutti, credo che parlare di elezioni amministrative a Priolo in questo momento sia prematuro. Ma soprattutto non ritengo corretto dare “patenti di legittimità” a nessuno”.

Le elezioni regionali

Il parlamentare regionale ha anche fatto cenno alle elezioni regionali dove si vocifera di un interesse di Gianni o del figlio per una candidatura nelle liste della Dc. Secondo Auteri, alla scadenza, “manca ancora un biennio” ed ha aggiunto.

“Il mio pensiero – ha detto Auteri – è far bene per la provincia di Siracusa che mi ha eletto e per la Sicilia che rappresento. La Democrazia Cristiana, con Totò Cuffaro, sarà sicuramente pronta a prendere le decisioni migliori, basandosi sul bene del nostro territorio e sulle esigenze della nostra comunità. La DC ha una storia di grande valore e continuerà a essere un punto di riferimento per chi crede in un progetto politico serio e costruttivo. Con il nostro impegno, saremo sempre pronti a rispondere alle sfide politiche che il futuro ci presenterà. Quando sarà il momento. E in piena sinergia con tutte le persone coinvolte”