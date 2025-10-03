Si è appena rimesso in piedi dopo una breve parentesi in ospedale, all’Umberto I di Siracusa, dove si è sottoposto ad un intervento ma Pippo Gianni, sindaco di Priolo, ha trovato subito la forza per tornare a parlare alla sua maniera.

E lo ha fatto replicando ad Antonello Rizza, per due mandati alla guida di Priolo, che in un’intervista rilasciata a BlogSicilia, a proposito dei rapporti con Gianni ha spiegato di non volerlo sostenere “fino a quando sarà un giocatore in campo” ma se vestisse i panni dell’allenatore “non avrei alcuna difficoltà a sedermi ed a discutere che potrebbero essere condivise”. Rizza, che è nella squadra del deputato regionale della Dc, Carlo Auteri, ha anche ammesso di volersi iscrivere nello Scudo crociato.

“Non metterei mai Rizza nella mia squadra”

“Sono contento per lui” taglia corto il sindaco di Priolo, che, in passato è stato anche parlamentare nazionale ed assessore regionale, ed in merito alla metafora calcistica di Rizza, ha risposto così: “Ma come, io faccio l’allenatore e lui sostiene me? Per la verità, è tutto il contrario: è l’allenatore che sostiene i giocatori ma lui è un giocatore che non metterei mai nella mia squadra”.

Gianni e la Dc

In realtà, tra Pippo Gianni e la Dc c’è un dialogo aperto che si è manifestato, plasticamente, alla fine del mese di giugno, in occasione di un convegno in una sala del Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa che è stato il battesimo per Carlo Auteri sotto le insegne dello Scudo crociato.

Le elezioni regionali

In ballo c’è la lista per le Regionali, Cuffaro vorrebbe avere un deputato eletto a Siracusa: Auteri è la prima punta ma c’è da comporre il roster in cui potrebbe esserci il sindaco di Palazzolo, Salvatore Gallo.

L’ipotesi di candidatura del figlio di Gianni, “tutto può accadere”

Per le altre caselle si fanno tanti nomi, tra cui quello di Gianni ma anche del figlio dell’attuale sindaco di Priolo. “Non saprei, tutto può succedere nella vita” risponde in modo sibillino Gianni, “ma non possiamo di certo prevedere il futuro peraltro in tempi come questi dove manca la politica”.

“Sono amico di Cuffaro, non sono organico alla Dc”

Gianni, però, tiene a chiarire la sua posizione con la Dc. “Non sono organico alla Dc, sono – dice Gianni – un amico di Cuffaro, di uno dei coordinatori provinciali del partito, Giuseppe Castania, di Alessandro Biamonte, mio vicesindaco. Ho partecipato all’inaugurazione della sede della Dc di Carlentini perché c’era una mia antica amica a cui è morto il marito da poco ed a lui è stato intitolata la sezione. Con l’occasione ha salutato l’ex presidente della Regione ed il deputato regionale, Carlo Auteri”

Porta chiusa a Rizza

Il sindaco di Priolo non rinuncia ad una stoccata all’indirizzo di Antonello Rizza in merito al futuro politico di quest’ultimo. “Ma poi dico, cosa dovrebbe fare Rizza nella Dc? Il deputato regionale è Carlo Auteri, il candidato a sindaco della Dc a Priolo è Alessandro Biamonte, forse ambisce a diventare consigliere provinciale. Per quanto mi riguarda non lo voterò mai”.