Paolo Amenta, sindaco di Canicattini Bagni e presidente dell’Anci Sicilia, sarà il candidato del movimento di Cateno De Luca alle Politiche. L’ex deputato regionale Mario Bonomo è il nuovo portavoce provinciale delle liste. Il sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, è uno dei candidati alla Regione nel Siracusano. Sono i nomi usciti ieri dalla tappa siracusana del Governo di Liberazione a cui non ha preso parte il vicesindaco di Siracusa, Edy Bandiera, ex coordinatore provinciale di Sud chiama Nord, che, come svelato ieri da BlogSicilia, ha preso un altro percorso.

L’obiettivo: un risultato eclatante

“Stiamo incontrando le candidate per quanto riguarda il Parlamento siciliano, i nostri quadri dirigenti perché dobbiamo – dice De Luca – accelerare sull’organizzazione del movimento, siamo alla vigilia di una campagna elettorale importante, un election day che riguarderà politiche regionali e amministrative ed è importante che in Sicilia ci sia un risultato eclatante. Nel frattempo stiamo facendo un lavoro in tutte le regioni, abbiamo fissato già 20 assemblee nazionali che inizieranno mercoledì prossimo e si concluderanno il 5 dicembre”.

Roma con Meloni, Sicilia contro Schifani

Il nodo politico è l’ambivalenza: al tavolo con Meloni a Roma, all’opposizione a Palermo. De Luca la spiega così: “Partiamo dal presupposto che stiamo catenizzando il centrodestra e questo consente di sedersi al tavolo romano con autorevolezza ed ottenere quello che altri in Sicilia non sono riusciti ad ottenere, cioè la libertà di movimento per una Sicilia di late partiti. Questa è la strategia ed è ovvio che potrà anche generare vagili da parte di piccoli leader siciliani del centro-destra, ma io sono riuscito dopo tanti anni di una strategia post-ideologica a far diventare un modello nazionale quello che in Sicilia è nato nel 2007 con Sicilia Vera, nel 2022 è diventato un movimento civico ad azione meridionalista, oggi è un modello che il centro-destra vuole valorizzare”.

Davanti ai suoi lo aveva detto più apertamente: “Siamo all’opposizione di questo tipo di destra in Sicilia. Siamo alternativi alle politiche, o meglio alle non politiche, del governo Schifani. Io non ho chiesto niente ai tavoli nazionali, se non il rispetto della nostra identità”.

“È un problema del centrodestra”

Sulla possibilità che il centrodestra si ricompatti attorno a un candidato alla presidenza della Regione, De Luca chiude: “Ma è un problema che non mi appartiene, è un problema del centrodestra, questo centrodestra non rispecchia la mia visione, lo voglio sottolineare, nel 2022 ci siamo candidati contro il centrodestra e il centrosinistra ed è ovvio che noi andiamo avanti con il nostro governo di liberazione, attrazione civica, autonomista e progressista. Nel frattempo il centrodestra dovrà rispondere a Siciliani di quello che sta generando e soprattutto di come non ha avuto la capacità di modificare i termini di sistema e di cerchi magici. Questo è il tema e su questo ovviamente noi non faremo passi”.

Liste, voti e Roma

Sul piano elettorale la linea è netta: “Nel 2022 le liste avevano una funzione diversa. Oggi costruiamo liste per andare a seggio. Abbiamo alzato l’asticella e prendiamo come riferimento 100 mila voti per superare il 5% regionale. La partita principale si gioca nelle città metropolitane, ma nelle altre province dobbiamo costruire una strategia che ci consenta di conquistare una rappresentanza al Parlamento siciliano”.

Sul fronte nazionale: “Il 18 febbraio a Roma nascerà il soggetto confederale che metterà insieme i movimenti civici delle diverse regioni. Stiamo lavorando attraverso venti conferenze regionali per costruire una rappresentanza nazionale fondata sui territori”.

Amenta, Bonomo e Gallo

A Siracusa De Luca ha ringraziato Amenta: “Abbiamo condiviso una visione che mette al centro i sindaci e i territori, superando le appartenenze partitiche”. Sul portavoce ha spiegato la scelta: “Il portavoce deve essere una figura super partes, non coinvolta direttamente nella competizione elettorale regionale”. Gallo, candidato alla Regione, ha puntato sul tema dei sindaci: “Il nostro obiettivo è scardinare un sistema che troppo spesso costringe i sindaci a dipendere dalle appartenenze politiche per ottenere risorse e risposte per i propri territori”.

“Ringrazio Cateno De Luca – ha detto Bonomo – per la fiducia e per avermi chiamato a contribuire a questo progetto. Accolgo l’incarico di portavoce provinciale delle liste con senso di responsabilità e con la volontà di mettere a disposizione la mia esperienza politica, la conoscenza del territorio e le relazioni costruite negli anni”.