incontro alla camera con il deputato siracusano scerra

“Ho accolto stamattina alla Camera una delegazione del Parlamento giapponese – guidata dal presidente della commissione per il Regolamento e l’Amministrazione Shunici Yamaguchi – in visita a Roma”. Lo afferma il deputato nazionale del M5S, il siracusano Filippo Scerra, questore della Camera

“Con i colleghi giapponesi abbiamo parlato del lavoro – spiega Scerra – che fa il Collegio dei Questori a Montecitorio e del funzionamento della nostra macchina amministrativa, in particolare di come la Camera ha gestito da un punto di vista organizzativo e sanitario l’emergenza Covid. Siamo stati – durante la presidenza di Roberto Fico – uno dei pochissimi Parlamenti a non fermarsi mai nonostante la pandemia. Le nostre buone pratiche sono studiate in tutto il mondo e questo è sicuramente un motivo di vanto”.