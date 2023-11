la decisione in vista del derby di domenica

Il Comitato analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha deciso di vietare la trasferta a Siracusa dei tifosi del Trapani.

Lo stop alla trasferta dei tifosi del Trapani

Il derby tra le due siciliane, che si disputerà domenica al De Simone di Siracusa, potranno vederlo solo i sostenitori aretusei, come aveva sollecitato la Questura di Siracusa, che temeva scontri tra le tifoserie organizzate, considerati i loro pessimi rapporti.

Timori di scontri

La paura di ripetere quanto accaduto circa un mese fa a Siracusa, dopo la gara con l’Acireale culminati con scontri violenti, era elevato, da qui il pressing della polizia all’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che avrebbe potuto autorizzare già nella giornata di ieri la trasferta ai trapanesi ma, convinto dall’ipotesi di una guerriglia urbana, ha passato la palla al Comitato per la sicurezza delle manifestazioni sportive che ha, dunque, deciso per il no.

Settore ospiti aperto ai tifosi del Siracusa

Se la trasferta fosse stata autorizzata, i sostenitori del Trapani sarebbero stati sistemati nella curva con ingresso in via Torino che prevede una capienza di circa 800 persone. A questo punto, il settore è libero, per cui la società del Siracusa potrebbe avviare la vendita dei biglietti per i sostenitori azzurri e risolverebbe un bel problema, considerato che ormai non si trovano più tagliandi per la tribuna centrale, laterale, gradinata e curva Anna, settore quest’ultimo occupato dal tifo organizzato aretuseo.

Riflettori sui tifosi con Daspo

Sebbene la mancata presenza degli ultras granata allevierà il lavoro delle forze dell’ordine, in particolare della polizia, gli agenti avranno a che fare con una marea di tifosi azzurri: si prevedono almeno 5 mila spettatori. Gli occhi e le telecamere degli inquirenti saranno puntati in curva, si teme, infatti, che molti sostenitori del Siracusa, destinatari di Daspo, il provvedimento cautelare che prevede il divieto di assistere a manifestazioni sportive, non resistano alla tentazione di assistere alla partita più importante della stagione. E’ uno scontro diretto tra due formazioni che si giocheranno la promozione diretta in serie C.