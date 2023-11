nessuna prelazione per chi ha la tessera annuale

E’ caccia al biglietto per assistere alla partita di domenica tra Siracusa e Trapani che si disputerà al Nicola De Simone, la casa degli aretusei.

Verso il tutto esaurito

Un derby da tutto esaurito, si viaggia verso i 5 mila spettatori e già nella mattinata di oggi i punti vendita sono stati presi d’assalto dai tifosi del Siracusa ma sono gli abbonati a protestare.

La società ha disposto per l’occasione la giornata azzurra, in cui tutti dovranno pagare il biglietto, compresi coloro che hanno sottoscritto, prima dell’inizio del campionato, la tessera annuale.

“Leso la prelazione degli abbonati”

“Nessun problema sotto questo aspetto -dice a BlogSicilia un abbonato del Siracusa – solo che noi abbonati avremmo dovuto esercitare un diritto di prelazione. Invece, nelle ore scorse, mi sono recato in un punto vendita ed ho scoperto che il mio posto era stato già venduto. Non è in questo modo che si tutelano i veri tifosi, quelli che sottoscrivono gli abbonamenti non come quelli che si presentano allo stadio solo quando la squadra è al vertice della classifica”.

I commenti sui social e la vendita on line

Sui social, commenti di questo tenore, scritti da abbonati che, probabilmente, non vedranno la partita ce ne sono parecchi ma secondo alcune fonti autorevoli nemmeno nella piattaforma on line gli abbonati avrebbero trovato dei corridoi preferenziali.

Incidenti, chiesto divieto di trasferta ai tifosi del Trapani

Le tifoserie organizzate di entrambe le squadre non si amano, come spesso accade in Sicilia, e la possibilità che possono accadere incidenti è elevato. E così la Questura di Siracusa ha chiesto all’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di vietare la trasferta agli ultras granata e nella giornata di oggi dovrebbe essere presa la decisione. Se si considererà la proposta, la palla, nella giornata di domani, passerà al Comitato analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive.