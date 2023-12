l'esponente di sud chiama nord

Attribuisce alla debolezza politica della città, in sede regionale, lo smacco sul dimensionamento scolastico che ha fortemente penalizzato Siracusa.

Lo smacco a Siracusa sulle scuole

Il vicesindaco Edy Bandiera, fresco di ingresso nel movimento Sud chiama Nord di Cateno De Luca, ritiene “scandaloso” il piano deciso alla Regione che ha tolto l’autonomia a 4 istituti, compreso l’Archimede, la cui sorte non sembrava essere a rischio, come era emerso del resto nella bozza della Conferenza provinciale della rete scolastica.

Bandiera, che è accaduto?

Continuiamo a pagare la debolezza della rappresentanza regionale nella città di Siracusa. Lo vediamo in ogni provvedimento della Finanziaria, prova ne è che deputati che hanno preso voti a Siracusa pensano al proprio territorio.

Questo atteggiamento lo abbiamo notato anche nel caso del piano di dimensionamento scolastico che ha mortificato la città, recante la firma del Governo di Centrodestra e dell’assessore all’Istruzione ed alla Formazione della Lega. Hanno trovato, stante queste condizioni, terreno agevole per penalizzare Siracusa con evidenti sperequazioni, anzi ritengo che ci siano profili di illegittimità, per cui, come ha detto il sindaco ci difenderemo in tutte le sedi

Dunque, una deputazione di Centrodestra strabica?

E’ noto che il loro sguardo è rivolto ai rispettivi territori, come emerge in un ogni provvedimento della Finanziaria, il problema è che la città, all’indomani delle elezioni del settembre del 2022, si è svegliata debolissima

Ma gli elettori non hanno premiato i siracusani..

Io credo che siano prevalsi tanti meccanismi diversi, tra cui quelli poco trasparenti con profili di illegalità, come ho avuto modo di denunciare pubblicamente al termine della tornata elettorale. Spiace ma le cose sono andate in questo modo

Non crede che i siracusani vi hanno voltato le spalle?

Mi avvalgo della facoltà di non rispondere perché certe considerazioni toccherebbero ad altri organismi..

Insisto, spieghi..

Allora, tutti abbiamo preso i voti: io, Vinciullo, Cafeo, tanto per fare un esempio, c’è chi ne ha presi di più altrove ma ribadisco che alcune quote di voti afferiscono a logiche discutibili.