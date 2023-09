la denuncia del deputato ars del pd spada

“Il dimensionamento scolastico proposto dal Governo Meloni rischia di mettere in crisi la nostra regione e, in particolar modo, la provincia di Siracusa”.

La denuncia del deputato Ars del Pd

La denuncia è del deputato regionale del Pd, Tiziano Spada, che spiega: “In questi giorni tanti e diversi sono gli incontri e le riunioni sull’argomento a cui ho partecipato perché solo nella provincia di Siracusa sono 7 gli istituti comprensivi a rischio. E quella contro il dimensionamento indiscriminato è una battaglia che, come parlamentari del Partito democratico, stiamo portando avanti da mesi, approvando anche un Ddl voto che cerca di modificare lo scellerato disegno del Governo nazionale”.

La situazione nel Siracusano

“Anche perché – prosegue il parlamentare regionale – a essere a rischio dimensionamento sono istituti storici come il “Volta” di Floridia. Stessa situazione a Lentini e Avola, per non parlare della zona montana, dove la situazione è già particolare”.

A rischio una scuola di Belvedere

E poi c’è l’istituto comprensivo di Belvedere “che, ad oggi, conta circa 800 alunni – aggiunge Tiziano Spada – raggiunti anche attraverso il plesso di Città Giardino. E proprio questi studenti, più o meno 300, attraverso una delibera del Comune di Melilli, sarebbero spostati alla scuola di Melilli, appunto, che registra oltre mille alunni, mettendo a rischio l’istituto di Belvedere”.

La soluzione: unire due istituti

“Tra le soluzioni ipotizzate – spiega ancora il parlamentare regionale – c’è quella di unificare l’istituto comprensivo di Belvedere con quello dell’altra frazione di Siracusa, Cassibile”.

L’appello al Comune di Siracusa

Tiziano Spada lancia un appello all’amministrazione comunale di Siracusa: “Il mio augurio è che ciò avvenga per non rischiare di lasciare senza dirigenza una scuola, quella di Belvedere, di cui conosco il valore che ho avuto modo di constatare personalmente. Quello stesso valore che contraddistingue l’istituto di Cassibile. Perciò invito l’amministrazione comunale di Siracusa a fare il possibile per colmare questo rischio di dimensionamento