il dibattito a siracusa

Il Consiglio comunale di Siracusa ha dato il via libera alla proposta di dimensionamento scolastico che è finita nelle mani del sindaco di Siracusa. Il documento è approdato in aula dopo il voto unanime in commissione

che ha lavorato sulla base delle indicazioni emerse un mese fa nel corso di un consiglio comunale aperto a dirigenti scolastici e rappresentati dei genitori.

Le scuole a rischio

L’obiettivo è di scongiurare la chiusura di tre istituti comprensivi siracusani (Martoglio, Chindemi e Brancati) che, in un’ottica di tagli generalizzati, rischiano di non raggiungere il numero minimo di alunni previsto dalla normativa.

L’atto di indirizzo è stato illustrato in aula dal presidente della commissione Scuola, Giovanni Boscarino: esso propone che l’istituto Martoglio venga convogliato nel Verga ad eccezione, però, del plesso Collodi di via Asbesta. Quest’ultimo dovrebbe essere accorpato al Brancati di Belvedere, che attualmente rischia di sottodimensionarsi.

Il caso Chindemi

Più articolato è stato il ragionamento fatto sull’istituto Chindemi. Per la scuola di via Pescara si propone di chiedere una deroga in forza di tre fatti. Il primo è che la scuola è sede dell’Osservatorio provinciale per la prevenzione della dispersione, con competenza anche su Floridia e Solarino; il secondo parte da una nota dell’Associazione nazionale presidi dalla quale risulta che il numero degli iscritti è di soli 11 alunni inferiore al limite minimo richiesto, gap che potrebbe essere recuperato con le nuove iscrizioni.

Presidio di legalità

Chindemi è un presidio di legalità in un quartiere carente di servizi, motivo per cui è un punto di riferimento

per le famiglie ed è impegnata in un’attività formativa diversificata attraverso progetti che ne prolungano

l’apertura fino alle 18. Nelle ore pomeridiane, inoltre, consente lo svolgimento di attività sportive curate

dalle Fiamme Oro della Polizia di Stato. Qualora la proroga non dovesse essere concessa, l’atto di indirizzo propone l’accorpamento con il Comprensivo “Wojtyla” per il principio della vicinanza territoriale.