interventi di sanificazione

Due dipendenti del Comune di Solarino, nel Siracusano, sono risultati positivi al tampone, per cui il sindaco Sebastiano Scorpo, ha disposto la chiusura degli uffici pubblici.

“A seguito di alcune positività all’interno dell’ente – dice il sindaco -abbiamo deciso di chiudere gli uffici comunali per oggi, mercoledì 13, e per domani giovedì 14, con contestuale sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti”.

La scoperta è avvenuta nelle ore scorse dopo l’esito dei test. “Ogni 20 giorni – dice a BlogSicilia il sindaco di Solarino, Sebastiano Scorpo – eseguiamo i tamponi sul personale del Comune, in questo modo abbiamo scoperto la positività dei due dipendenti. Non voglio mettere a rischio l’incolumità degli altri impiegati così come quella dell’utenza: per questo motivo abbiamo chiuso gli uffici per compiere gli interventi di sanificazione e rendere sicuri tutti i locali”.

Poco fa, il sindaco di Solarino ha ricevuto la comunicazione dall’Asp di Siracusa sul numero dei contagiati. “Ci sono 22 positivi nella giornata di oggi – dice a BlogSicilia il sindaco di Solarino, Sebastiano Scorpo – un dato che corrisponde allo 0,23% della popolazione”.

Si respira tutt’altra aria a Carlentini, a nord di Siracusa, per via della diffusione del Covid19. Il sindaco Giuseppe Stefio, nelle ore scorse, ha firmato un’ordinanza che, di fatto, blinda il Comune, a nord di Siracusa.

“Al fine di contrastare la diffusione dei contagi da Covid19, ho disposto – dice il sindaco – la chiusura di ville e parchi comunali, nonché il divieto di stazionamento nelle piazze cittadine (esteso ad un raggio di 50 metri), dalle ore 00.00 di mercoledì 13 gennaio 2021 alle ore 24.00 di domenica 17 gennaio 2021 (fatta salva la facoltà di attraversamento, accesso o deflusso agli esercizi commerciali)”.

Il divieto di stazionamento è in vigore a Floridia e ad Avola: in quest’ultimo Comune la situazione è più grave con un numero di contagiati che, nella giornata di ieri, ha sfondato il tetto delle 420 unità, a fronte di una popolazione di 31.145 persone.

A Lentini, a seguito della positività di alcuni pazienti ricoverati in ospedale, sono state sospese le attività nei reparti di Cardiologia e Chirurgia, come annunciato dalla direzione dell’Asp di Siracusa.