tamponi eseguiti dall'usca

Un focolaio è scoppiato in una casa di riposo di Siracusa, in viale Epipoli, nella zona nord di Siracusa. Secondo fonti del Comune, ci sarebbero venti contagiati, tra operatori ed ospiti, come emerge dall’esito dei tamponi, eseguiti nelle scorse ore, ma, al tempo stesso, sono in corso gli accertamenti per ricostruire la rete dei contatti e provare a blindare il virus, allo scopo di bloccarne una diffusione indiscriminata.

“Il contagio – ha detto il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – è avvenuto nei giorni scorsi e la situazione è monitorata dal personale Usca”.

Gli altri casi

Continua in Sicilia, la striscia di contagi nelle case di riposo. In una struttura, a Gangi, nel Palermitano, sono risultati positivi 54 ospiti e 2 operatori.

Tutti, insieme al personale in servizio nella struttura anche quello amministrativo, sono stati posti in isolamento. Nei giorni scorsi qui era iniziata la campagna vaccinale. I tamponi a ridosso di Natale avevano dato esito positivo.

A Monreale, sempre nel Palermitano, il contagio ha interessato 4 ospiti. La casa di riposo è Villa Angela in di contrada Caculla. Al momento gli anziani ospiti stanno bene, come ha confermato la titolare. Negativi gli altri dieci ospiti.

“Il virus – ha detto la titolare – è entrato nel momento in cui un nostro ospite ricoverato per Covid19 in un ospedale palermitano, è stato dimesso dal nosocomio e portato in ambulanza nella nostra casa”.

“La famiglia ci aveva detto che era risultato negativo al tampone molecolare. In realtà si attendeva ancora l’esito dell’ultimo tampone”. Era il 16 dicembre. Il giorno dopo è arrivato l’esito del test molecolare, quello che non avrebbero mai voluto sentire. L’anziano sarebbe stato ancora positivo al covid19.

Rsa

Tre operatori e sette pazienti della Rsa di Piana degli Albanesi sono risultati positivi al covid-19. La struttura è stata, già, sanificata, e prosegue la regolare attività per tutti gli altri 30 degenti negativi al test.