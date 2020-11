La notizia data dal sindaco

Il Covid19 non smettere di mietere vittime. Oggi a Monreale (Pa) un’altra brutta notizia. E’ morto Salvino Mirto, storico esponente cittadino della sinistra e sindacalista. L’uomo è deceduto questa mattina all’ospedale di Partinico convertito in Covid center. L’uomo non soffriva di altre patologie ma, dopo essere risultato positivo al Covi19, le sue condizioni di salute si sono aggravate fino a che è stato necessario il ricovero in ospedale a causa di alcuni problemi respiratori. Nel corso delle ultime ore le sue condizioni si salute si sono aggravate a tal punto che il suo cuore non ha retto.

Mirto era una persona conosciutissima a Monreale e a Palermo, soprattutto nella zona di Corso Calatafimi dove in passato ha anche gestito un Caf. Era noto per la sua lunghissima militanza politica, per le sue battaglie sociali e per la sua attività a difesa dei più deboli. Lascia la moglie e due figli. Il sindaco di Monreale ha voluto ricordare la figura di Mirto con un post pubblicato sui social. “Stamane, a Partinico, dopo aver lottato per tanti giorni, si è spento un grande guerriero un uomo legato indissolubilmente alla sua terra, un padre affettuoso, un marito attento. Ricorderò per sempre i tuoi ammonimenti e i suggerimenti nascosti dietro gli stessi. Ti abbraccio Salvino”.

“Grande dolore per la scomparsa di un uomo appassionato della politica, avversario sì, ma mai nemico”. Con queste parole il presidente del Consiglio comunale di Monreale Marco Intravaia ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa, questa notte, di Salvino Mirto, consigliere comunale di lungo corso. “E’ vero – ha continuato Intravaia – che le nostre posizioni politiche erano diverse e spesso abbiamo avuto dibattiti animati, ma sempre all’insegna del rispetto e della grande onestà intellettuale. Era facile intavolare con lui discussioni infervorate, anche in piazza, poiché l’amore per la politica lo ha contraddistinto in ogni momento della sua vita. Da giovanissimo assessore ascoltavo sempre con molto interesse i suoi appassionati interventi in Aula. Oggi, Monreale perde un uomo politico di valore e degno di grande rispetto. A nome mio e di tutto il Consiglio comunale esprimo i miei più sinceri sentimenti di cordoglio alla moglie Francesca e ai figli Sergio e Davide, oggi Consigliere comunale”.

Il cordoglio anche dal gruppo PD Ars per la morte di Salvino Mirto. “La morte di Salvino Mirto rappresenta un’altra drammatica e triste pagina scritta da questa terribile pandemia. Mirto era un punto di riferimento nella politica della sua Monreale dove, dopo un lungo impegno nel sindacato, è stato per anni capogruppo del PD al Comune”. Lo dice Giuseppe Lupo capogruppo PD all’Ars. “Da alcuni giorni – aggiunge – era ricoverato all’ospedale Covid di Partinico dopo le complicazioni legate al Coronavirus: purtroppo non ce l’ha fatta. Ai suoi familiari ed alle persone a lui più care va la mia vicinanza e quella dei deputati del gruppo PD all’Ars”.