le vasche sono sature

“Da lunedì sospesi i conferimenti dei rifiuti nella discarica di Sicula Trasporti”. L’annuncio è dell’assessore all’Igiene urbana di Siracusa, Andrea Buccheri, ma il caos sulla gestione dei rifiuti interesserà tutti i 172 Comuni che conferiscono l’indifferenziato nel sito della società in amministrazione giudiziaria.

Discarica satura e prezzi alle stelle

Il motivo della decisione di congelare il conferimento, fino a nuovo ordine, è legato alla saturazione delle vasche nel sito di Lentini, un problema che persiste da tempo e che puntualmente si ripropone.

Cosa cambia a Siracusa

Il Comune di Siracusa, frattanto, ha predisposto dei cambiamenti nella raccolta porta a porta. In particolare domani, per le sole utenze domestiche, il personale della Tekra non ritirerà il vetro, che sarà invece raccolto lunedì mattina. Gli utenti che avessero già esposto tele rifiuto dovranno ritirarlo e conferirlo domenica sera.

L’invito alla raccolta differenziata

“Per affrontare questa situazione – afferma l’assessore Andrea Buccheri – invitiamo gli utenti a prestare sempre più cura nella raccolta differenziata, in termini di quantità e di qualità, e di utilizzare al meglio il servizio porta a porta, il centro di raccolta di Targia e i Ccr mobili che stazionano 6 giorni su 7 in diverse zone della città. Carta, plastica e vetro sono delle risorse che non vanno sprecate gettandole come rifiuto indifferenziato, oggi ancora di più”.

Maggiori controlli

L’assessore comunale all’Igiene urbana di Siracusa annuncia che, per evitare la creazione di discariche abusive, saranno aumentati i controlli da parte della Polizia ambientale.

“Inoltre, al fine di scongiurare il verificarsi di gravi criticità – dice Buccheri – igienico-sanitarie dovute all’abbandono di rifiuto indifferenziato nelle aree urbane, gli uffici hanno concordato di incentivare i controlli da parte della Polizia ambientale. Gli agenti, oltre a fronteggiare l’abbandono irregolare dei sacchetti, si occuperanno di verificare che l’esposizione dei rifiuti, soprattutto di quelli indifferenziati, avvenga nel rispetto dei calendari e della tipologia di conferimento”