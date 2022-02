appello al sindaco di siracusa

Discariche colme di rifiuti a ridosso delle case. Questa la situazione in via Algeri, nel rione della Mazzarrona, simbolo del degrado urbanistico e sociale della città, al centro di numerosi episodi di spaccio. La denuncia, con tanto di video e foto, inoltrate anche al sindaco di Siracusa, è del circolo Aretusa di Fratelli d’Italia.

Via Algeri è un zona franca

“Sulla strada insistono diverse discariche abusive, in parte sui marciapiedi e in parte sulla carreggiata, in parte in un terreno incolto e non edificato – dice il presidente del circolo di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro – in fondo alla strada, in parte all’interno dell’edificio scolastico oramai dismesso”.

“Lungo i marciapiedi sono presenti erbacce assai rigogliose come anche nella rotatoria in fondo alla strada. Il servizio di raccolta dei rifiuti esistente, privo di controlli adeguati, incoraggia i non censiti al servizio e gli evasori di altre parti della città, che utilizzano quella di Via Algeri come zona franca”.

Appello al sindaco

Il presidente del circolo Aretusa di Fratelli d’Italia ha lanciato un appello al sindaco perchè provveda non solo alla rimozione dei rifiuti ma anche all’istituzione di un tavolo per affrontare al meglio la situazione in una delle aree più difficili della città-

“Fratelli d’Italia rivolge un appello al Sindaco perché – dice il presidente del circolo Aretusa di FdI, Paolo Cavallaro – si faccia portavoce dell’istanza dei cittadini e allo stesso tempo promotore di un tavolo tecnico e politico permanente, con la partecipazione del Prefetto, di tutte le autorità locali, compresi servizi sociali e le Forze dell’ordine, oltre a tutte le forze politiche e ai sindacati, perché si avvii un percorso difficile e lungo, ma possibile, di riscatto di tutte le periferie della città e di coloro che vi abitano e che cercano di combattere, spesso senza alcun aiuto delle Istituzioni, una battaglia di riscatto sociale”.