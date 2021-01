operazione dei carabinieri ad augusta

I carabinieri di Augusta hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio un giovane di 19 anni, C.M., disoccupato, incensurato, trovato in possesso di 70 dosi di marijuana per un peso complessivo di 90 grammi. Il giovane è stato intercettato in via X Ottobre, ad Augusta, ed era in compagnia di altri ragazzi, a cui avrebbe voluto vendere l’erba.

Secondo quanto sostenuto dai militari, il 19enne, dopo essersi conto di essere stato scoperto, ha provato a disfarsi degli involucri di droga, nascondendoli sotto un’auto che era parcheggiata ma la sua mossa è stata notata dai carabinieri che hanno recuperato subito 4 piccoli contenitori e poi il resto della marijuana che aveva nella sua disponibilità.

Accanto agli involucri i militari hanno rinvenuto un bilancino di precisione e nel corso della successiva perquisizione personale, eseguita nei confronti del giovane, i militari della Compagnia di Augusta hanno rintracciato una somma in denaro, 395 euro, ritenuta essere verosimilmente il provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato catturato e condotto nei locali della caserma di via Di Vittorio, sede della Compagnia, dove è stato poco dopo dichiarato

in arresto.

Lo stupefacente, il materiale rinvenuto e la somma di denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato, terminate le formalità, è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

Nei giorni scorsi, i carabinieri hanno arrestato un 40enne di Priolo che aveva trasformato la sua casa in un mercatino della droga.

Il blitz dei carabinieri è stato compiuto insieme al cane dell’Unità cinofila di Nicolosi che ha subito fiutato un primo nascondiglio individuandolo in un’intercapedine, dietro ad un comò della camera da letto, dove sono state rinvenute 18 dosi di marijuana per un peso complessivo di 17 grammi circa. A seguire, i carabinieri hanno scoperto anche un secondo nascondiglio, dove era celato un altro involucro contenente 3 grammi della medesima sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento di dosi.