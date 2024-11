è accaduto a siracusa

Incidente stradale questa notte in Riviera Dionisio il Grande, nella zona della Borgata, poco prima della pista ciclabile.

Il maxi tamponamento

Secondo quanto emerso dalla ricostruzione della Polizia municipale, una donna, al volante di una Nissan Juke, con a bordo una minorenne, ha prima tamponato tre auto in sosta per poi ribaltarsi su un fianco. Sono stati alcuni testimoni, gli stessi che hanno prestato le prime cure alle vittime, le due donne, a chiedere l’intervento dei soccorsi.

Le indagini sulla conducente

Per fortuna, le condizioni di salute non sono gravi ma sono state avviate le indagini da parte degli agenti della Polizia municipale che hanno concentrato le loro attenzioni sulla donna alla guida della macchina. A quanto pare, ci sarebbero problemi con il tasso alcolemico ma serviranno degli ulteriori approfondimenti sulla vicenda.

Incidente nel Ragusano

Due uomini, un gambiano e un maliano, sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto questa mattina all’alba sulla Strada Provinciale 60, in direzione Santa Croce Camerina, nella contrada Magazzè di Ragusa. I due viaggiavano a bordo di una moto di grossa cilindrata (600 cc) che, all’altezza della centrale elettrica, si è scontrata con un furgone Berlingo.

Uomo in fin di vita

Il conducente della moto, di nazionalità gambiana, è stato trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove è ricoverato ma non in pericolo di vita. Il passeggero maliano, invece, ha riportato ferite più gravi ed è stato sottoposto a intervento chirurgico presso l’ospedale Guzzardi. L’uomo lotta tra la vita e la morte. Le sue condizioni sono considerate critiche.

Incidente mortale a Palermo, 32enne perde la vita in viale Regione Siciliana

Un uomo di 32 anni, Gianluca Billitteri, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Palermo, in viale Regione Siciliana, poco dopo la mezzanotte del 22 novembre. La vittima era alla guida di un’Alfa Romeo 159. Testimoni oculari hanno riferito di aver visto diverse auto sfrecciare ad alta velocità in direzione Trapani poco prima dell’incidente, all’altezza di corso Calatafimi. L’alta velocità sembra essere la causa principale dell’incidente, sebbene la dinamica sia ancora al vaglio delle autorità.