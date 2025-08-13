E’ viva grazie ai soccorritori una donna di 42 anni che nel pomeriggio di ieri, mentre stava facendo il bagno nelle acque del Plemmirio, una delle zone balneari più suggestive di Siracusa.

Cosa è accaduto

Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, la bagnante si sarebbe gettata in acqua per il gran caldo solo che avrebbe avvertito un malore. Non sarebbe stata in grado di rientrare, anzi stava per annegare. In mare, si sono gettati i bagnini del Varco 23, uno stabilimento dove la 42enne si era recata, riuscendo a salvarla.

L’arrivo del 118 e la corsa in ospedale

E’ stato chiamato il 118 e poco dopo è arrivata l’ambulanza: il personale medico e sanitario ha provveduto a stabilizzarla per poi trasferirla all’ospedale Umberto I di Siracusa. Le sue condizioni sembrerebbero buone, di certo conserverà il ricordo di questa drammatica esperienza