È stata rintracciata tra Avola e Noto Rosetta Mincella, la giovane donna siracusana che ha fatto perdere ogni traccia dal 19 settembre. A lanciare un appello era stata la sorella della scomparsa preoccupata per la sorte della familiare “. Sono stati i carabinieri, al termine di alcuni accertamenti a scovare la donna che è stata accompagnata in caserma a Noto dove è stata sentita ma non sono stati resi noti i contenuti della testimonianza anche perché ci sono delle indagini sulla vicenda.

Meno di un mese fa è stata ritrovata la giovane marsalese di 26 anni, Rosanna Vutano, la cui scomparsa era stata denunciata sabato scorso dai familiari.

Di Rosanna Vutano non si avevano più notizie da sabato mattina, alle 7,30, quando era uscita dalla sua abitazione di contrada Ciancio, alla periferia est di Marsala. La giovane è stata rintracciata dagli uomini delle forze dell’ordine in un’area di servizio della provincia di Palermo. Già due anni fa la ragazza si era allontanata da casa.

Un’altra scomparsa inquietante si era verificata lo scorso mese, stavolta, protagonista della sparizione, era stata una minorenne. Il 12 luglio è stata ritrovata dai carabinieri ad Agrigento Zina, la giovane di 15 anni scomparsa da Palermo a metà giugno. La madre aveva anche partecipato alla trasmissione “Chi l’Ha Visto” per lanciare l’allarme.

Zina viveva in un alloggio di fortuna. Quasi un mese di angoscia per la madre che aveva denunciato l’allontanamento della figlia dalla loro abitazione in centro a Palermo.

Ad agosto un’altra donna scomparsa poi ritrovata. Dora D’Asta, 23 anniera sparita dopo una festa in spiaggia. E così dopo due settimane ha telefonato ai genitori che stamani sono andati a prenderla in una località che non è stata rivelata. La giovane è dunque tornata a casa.

Era scomparsa da Bagheria il 7 agosto scorso, giorno in cui la cella del suo telefonino fu individuata a Messina, poi nessuna traccia. Ai genitori aveva detto di uscire per andare a una festa.