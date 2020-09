la donna ha usufruito del voto a domicilio

Ha chiesto di poter usufruire del voto a domicilio Vincenza Mallo, 107 anni, tra le nonne più longeve in tutta la Sicilia. E così, la donna ha potuto esercitare il suo diritto, partecipando al Referendum confermativo sul taglio dei parlamentari. Naturalmente, bocche cucite sulla preferenza espressa dalla elettrice, originaria di Buscemi residente a Palazzolo Acreide, nella zona montana del Siracusano, che ama la poesia e si interessa di politica. “Un contributo per il futuro- ha detto il vice sindaco di Palazzolo Maurizio Aiello- che sia da esempio per i giovani. Mai perdere la speranza, coltivare futuro e democrazia”.

Per il Referendum sono chiamati alle urne 46.415.806 elettori, in un totale di 61.622 sezioni. Per le Suppletive del Senato gli aventi diritto al voto sono 427.824 per la Sardegna (Collegio uninominale 03 Sassari) in 581 sezioni e 326.475 per il Veneto (Collegio uninominale 09 Villafranca di Verona) in 393 sezioni. Le elezioni regionali (in Valle d’Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia) interesseranno 18.471.692 elettori e un totale di 22.061 sezioni. Le Amministrative si svolgeranno, invece, in 957 comuni, di cui 608 nelle regioni a statuto ordinario e 349 nelle regioni a statuto speciale: per un totale di 5.703.817 elettori alle urne e 6.756 sezioni. A questi si aggiungeranno 61 comuni siciliani chiamati al voto il 4 e 5 ottobre e altre tre comuni, sempre in Sicilia, al voto a fine novembre in un turno straordinario riguardante le amministrazioni sciolte per infiltrazione della criminalità organizzata.

In Sicilia è scattata una denuncia per irregolarità del voto, in particolare a Messina. A lanciarla uno dei rappresentati dei Senatori promotori del referendum, l’avvocato siracusano Ezechia Paolo Reale “Trattandosi di fatto di rilevante interesse pubblico desidero informare che, come rappresentante dei Senatori promotori del referendum, ho segnalato alla Prefettura di Messina e alla Questura di Messina che un’immagine idonea a suggestionare la decisione di voto degli elettori è comparsa da qualche ora sul sito ufficiale del Comune di Messina” scrive Reale che rende nota l’immagine stessa e prosegue “Non solo il SI è posto in maggiore evidenza rispetto al NO, ma è anche chiaramente indicato dal disegno della matita copiativa elettorale che punta decisamente verso il riquadro del SI.