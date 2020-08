L'Asp di Siracusa ha assicurato l'apertura di almeno uno a partire da lunedì

Non è possibile, a Palazzolo Acreide, nel Siracusano, essere sottoposti ad un esame del sangue, tra cui l’ormai noto test sierologico per il Covid19. Perché? I laboratori sono chiusi. “Tutti in ferie” denuncia il sindaco, Salvatore Gallo, che, dopo le tante proteste degli abitanti, anche a fronte dell’impennata dei contagi in tutta la provincia, si è rivolto alla direzione dell’Asp di Siracusa. L’azienda, come fa sapere lo stesso Gallo, si è impegnata ad aprirne almeno uno ma a a partire da lunedì prossimo. “Ieri sera ho discusso con il direttore amministrativo dell’Asp Salvatore Iacolino , che mi ha appena assicurato l’apertura lunedì prossimo di almeno un laboratorio di analisi. Mi ha assicurato altresì che la pianificazione delle prossime ferie dei laboratori analisi d’ora innanzi garantirà sempre a Palazzolo Acreide un centro analisi aperto a servizio dei pazienti”. Come spiega a BlogSicilia il sindaco di Palazzolo, nel Comune montano del Siracusano “ci sono tre laboratori privati ma convenzionati”, gli unici in grado di compiere test ed esami del sangue “dopo che è stato chiuso da qualche mese il Centro prelievi dell’Asp”.

Sul fronte contagi da Covid19, sono emersi 3 casi di positività a Noto. “Nessun allarme, la popolazione sta rispettando le ordinanze” dice Corrado Bonfanti ma, al tempo stesso, avverte dei contagi. “Ci sono tre casi nella nostra città – dice il primo cittadino – ma sono asintomatici e paucisintomatici, tutti quanti in isolamento. Sono costantemente informato sulla vicenda ma devo dire che potrebbero esserci altri positivi alla luce di alcune verifiche”. Le autorità sanitarie, così come prevedono i protocolli sull’emergenza Covid19, intendono ricostruire con esattezza tutti i movimenti delle persone trovate positive, in modo da risalire alle origini del contagio ma al tempo stesso si lavora per conoscere la rete dei contatti.

Ma c’è preoccupazione nel Siracusano per l’impennata della diffusione, in particolare a Canicattini Bagni, nella zona montana nella provincia, dove si è scoperto un focolaio, originato dal rientro da una vacanza a Malta di un gruppo di giovani, 11 dei quali sono stati trovati positivi. L’Asp di Siracusa, inoltre, ha deciso di sottoporre ai tamponi 100 partecipanti ad una festa di compleanno, visto che gli invitati c’erano alcuni di quei ragazzi rientrati da Malta. A Portopalo, due giorni fa, il sindaco ha chiuso il Municipio per un caso sospetto di un dipendente comunale. Ad Augusta, il sindaco, Cettina Di Pietro, ha annunciato “che sono saliti a 5 i casi di contagiati da Covid 19 nel territorio comunale di Augusta”