Tra i partecipanti alcuni dei giovani rientrati da Malta

Per evitare che il focolaio a Canicattini possa allargarsi, dopo la positività di 11 giovani, proveniente da una vacanza a Malta, sono stati disposti 100 tamponi. Saranno sottoposti ai test i partecipanti ad una festa per un diciottesimo compleanno che ha visto tra gli invitati 11 giovani risultati positivi al Covid19 al rientro da una vacanza a Malta.

“Verranno eseguiti allo scadere dei 14 giorni dalla data dell’ipotetico contagio, così come previsto dalle circolari e dalle Direttive ministeriali, a Canicattini Bagni, i tamponi al centinaio di persone che hanno partecipato, lo scorso venerdì, ad una festa di diciottesimo compleanno, alla quale era presente uno degli 11 giovani canicattinesi risultati positivi al Covid-19 dopo il ritorno da una vacanza a Malta” spiega il sindaco di Canicattini, Marilena Miceli.

I partecipanti alla festa hanno ricevuto dall’Asp di Siracusa il provvedimento che dispone il loro isolamento domiciliare. “I cittadini che pensano di aver avuto contatti con qualcuno dei partecipanti alla festa di compleanno, di informare il proprio medico curante e di sottoporsi, volontariamente, a maggiore garanzia, a test sierologico presso i locali laboratori d’analisi” dice il sindaco di Canicattini, Marilena Miceli. Allo scadere del quattordicesimo giorno saranno ripetuti i tamponi agli 11 giovani risultati positivi, a due dei familiari contagiati e a tutti gli altri familiari il cui esito è stato negativo al primo tampone.

Non è ancora arrivato l’esito del tampone eseguito sul dipendente del Comune di Portopalo sospettato di avere contratto il Covid19. Il sindaco, Gaetano Montoneri, che proprio ieri ha disposto la chiusura del Municipio per la sanificazione, ha lanciato un appello alla comunità del borgo marinaro, rassicurando che non c’è allarme.

“Molte persone si sono allarmate ma bisognare mantenere la calma e stare tranquilli. Sappiamo cosa dobbiamo fare, del resto lo abbiamo dimostrato nella fase del lockdown. In merito al caso sospetto del dipendente comunale, non posso svelare la sua identità nel rispetto della sua privacy, nonostante gli insistenti tentativi di molti concittadini di voler avere informazioni sul suo conto”. Il sindaco invita la popolazione al rispetto delle misure anti Covid19. “Si è registrato un abbassamento della guardia – dice il sindaco di Portopalo – ma occorre rispettare le prescrizioni, tra cui indossare guanti e mascherine. Per quanto concerne i locali, inviti i titolari a tenere un registro delle presenze per almeno 14 giorni. E poi lancio un appello ai giovani: state attenti, mantenete le distanze, ne va della nostra salute”.