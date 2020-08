Trasportati in ospedale

Spettacolare incidente stradale sull’autostrada Siracusa-Catania avvenuto questa notte all’interno della galleria San Demetrio. Sono rimasti feriti un automobilista di 33 anni e un camionista di 59 nello scontro tra una Toyota Yaris e un Tir avvenuto alle 3.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento sud del comando provinciale di Catania, personale del 118 e polizia stradale del comando provinciale di Siracusa. I conducenti dei due mezzi hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Per estrarre il conducente del mezzo pesante si è reso necessario accedere dal tettuccio in vetro della cabina. Le autovetture in coda all’interno della galleria San Demetrio sono state fatte uscire e l’autostrada è rimasta chiusa in quel tratto per il tempo necessario alla rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente ed al ripristino della carreggiata.

A Palermo, invece, un ragazzino di 14 anni Manfredi Figlia ha perso la vita. Il giovane era alla guida di una Vespa Piaggio quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Skoda Octavia.

L’impatto è stato molto violento e il minorenne è stato sbalzato sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia municipale. Il ragazzo è stato portato in codice rosso a Villa Sofia. Qui è morto. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della sezione Infortunistica. Lo scontro è avvenuto alle 23,15. La dinamica è al vaglio degli agenti della sezione Infortunistica: le indagini sono ancora alle prime battute. Secondo quanto accertato il quattordicenne indossava casco protettivo stava percorrendo viale Lazio, l’auto invece viale Piemonte. Manfredi Figlia frequentava la I Les del “Don Bosco Ranchibile”. “Ci stringiamo attorno alla famiglia, in questo tragico momento per loro e per noi tutti, chiedendo il dono della Consolazione e della Speranza”, il messaggio sui social. I funerali saranno celebrati domani nel cortile del Don Bosco Ranchibile alle 9.30.