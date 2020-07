Sabato i funerali di Salvatore Aprile

La Procura di Siracusa ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale il conducente della macchina coinvolta nell’ incidente stradale avvenuto ieri sulla Pachino-Marzamemi, nella zona sud del Siracusano, in cui ha perso la vita Salvatore Aprile, 22 anni, pachinese.

Sia l’auto sia la moto su cui viaggiava la vittima sono stati posti sotto sequestro dall’autorità giudiziaria che, aprendo il fascicolo, intende accertare se vi sono responsabilità in questo tragico impatto. Oltre ai rilievi compiuti dalle forze dell’ordine, sarà importante la testimonianza del conducente, piuttosto provato per questa drammatica esperienza che si porterà dietro per tutta la vita. Ma la vera tragedia è tra le mura della famiglia del ventiduenne, il padre, la madre e le sorelle, la cui serenità è stata spezzata da questa morta, l’ennesima su questa strada, ormai troppo piccola e pericolosa per la mole di veicoli che transita ogni giorno, specie nel periodo estivo. E tanti sono stati gli appelli, in particolare agli amministratori locali e regionali per migliorare le condizioni di sicurezza della Marzamemi-Pachino. Infatti, il mese scorso è deceduto un altro giovane pachinese, Natale Passarello. E’ stata allestita la camera ardente mente i funerali di Salvatore Aprile sono stati fissati per sabato alle 17 nella chiesa Madre di Pachino.

Tante le testimonianze di cordoglio da parte di amici ma anche di tante persone che non conoscevano il ragazzo. “Che tristezza, troppi giovani stanno perdendo la vita riposa in pace”. “Seppur catanese di nascita, mi definisco di Marzamemi per adozione. Ogni volta che leggo un articolo sugli incidenti stradali della tratta Pachino Marzamemi, il mio cuore si spezza. Sono madre anche io, uno dei miei figli ha la stessa età di questo giovane ragazzo. Non oso nemmeno pensare come possa essere così facile perdere la vita. Mi stringo al dolore di questa famiglia che lacrima sangue. Vi sono vicina”.

