intervento della polizia

Una donna si è barricata nella propria abitazione, in una palazzina in via Tisia, nella zona nord di Siracusa. L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa, che, nelle ore scorse, hanno avvertito dei cattivi odori provenienti da quell’appartamento e temendo per la sua incolumità hanno chiesto l’intervento degli agenti di polizia.

Sono arrivati gli investigatori che, comunque, hanno accertato la presenza della donna, un’anziana, scongiurando di fatto l’ipotesi di un decesso, ma tra poco entreranno nell’abitazione per sincerarsi delle sue condizioni. A quanto pare, a parte lei non ci sarebbero altre persone in quella casa, non si esclude che la donna possa essere in preda ad una crisi nervosa ma se ne saprà non appena gli agenti delle Volanti, al comando del dirigente Francesco Bandiera, metteranno piede nell’abitazione.