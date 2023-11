è accaduto a siracusa

Nonostante fosse ubriaca si sarebbe messa al volante della sua macchina una donna di 43 anni che ha rischiato di travolgere alcuni pedoni in via Savoia, in Ortigia, il centro storico di Siracusa.

La paura per i passanti

Sono stati i passanti a chiedere l’intervento degli agenti di polizia, temendo che la conducente, prima o poi, avrebbe investito qualcuno, senza contare che avrebbe potuto schiantarsi contro una macchina o un muro con conseguenze inimmaginabili.

Bloccata dalla polizia

Il personale delle Volanti, dopo aver intercettato l’auto della 43enne, sono riusciti a bloccarla, impedendole, dunque, di causare danni. E’ stata sottoposta all’alcool test, al termine del quale è risultata positiva, per cui è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza mentre il suo veicolo è stato sequestrato.

La morte di un pedone

Una notizia, quella della 43enne ubriaca al volante, che ha richiamato la tragedia di Chiara Adorno, la 19enne di Solarino travolta sulla circonvallazione di Catania prima da uno scooter e poi da una macchina. Non è stato ancora chiarito se i due conducenti fossero ubriachi ma resta il pericolo che corrono sempre i pedoni.

A Siracusa, nei mesi scorsi, ha perso la via un anziano che, mentre stava attraversando viale Santa Panagia, poco dopo l’ufficio postale, è stato investito da uno scooter. Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa, nell’agosto scorso, hanno arresto per omicidio stradale il 23enne siracusano che era alla guida del ciclomotore.

La vittima, un pensionato di 82 anni, dopo essere stato soccorso dai passanti per poi essere trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Siracusa, è morto il giorno successivo all’incidente.

Ne è nata una indagine da parte della Procura di Siracusa, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, culminato con l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del giovane.