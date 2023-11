Movida selvaggia a Siracusa, baby gang terrorizza giovani in Ortigia

Gaetano Scariolo di

08/11/2023

Negli anni scorsi, dopo alcune bravate che, però, sono costate care ad alcuni giovani, sembrava essere chiusa l’esperienza delle baby gang, specie in Ortigia.

Baby gang in Ortigia

Sono, però, tornate, una, in particolare, che avrebbe scelto Ortigia come terreno di caccia: è accaduto nello scorso fine settimana, alla Marina, uno dei luoghi della movida siracusana, per via della presenza di alcuni locali dove si serve da bere e viene diffusa musica.

L’aggressione alla Marina

Due giovani sono stati aggrediti da un branco composto da ragazzini, stando alle loro testimonianze fornite agli agenti della Questura, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori di questo pestaggio. Secondo alcune fonti investigative, non sarebbe il primo caso, ci sarebbero state altre violenze, mai emerse pubblicamente, che, però, stanno creando non pochi problemi.

Il prossimo fine settimana

Del resto, se, per il momento, nessuno dei componenti di queste baby gang è stato ancora preso, questo alimenta il senso di impunità degli aggressori, per cui le forze dell’ordine guardano con attenzione al prossimo fine settimana. Accanto a questo problema se ne è aggiunto un altro, legato a scippi e rapine commesse da un uomo, che prende di mira dei ragazzini.

Il rapinatore di ragazzini

E’ accaduto il 24 ottobre scorso in viale Epipoli dove tre minorenni, tra i 15 ed i 16 anni, sono stati aggrediti da una coppia, una donna ed un uomo, che hanno portato via loro una felpa ed una banconota da 10 euro. Le vittime che si sono recate insieme ai genitori al palazzo della Questura, in viale Scala Greca, sono riuscite ad identificare solo la donna, una 34enne che è stata denunciata per rapina mentre non sono stati in grado di dare indicazioni sul conto del complice, il vero obiettivo degli investigatori, indicato come l’autore di altri colpi in città con le stesse modalità.