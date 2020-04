Le infrastrutture

“Con soddisfazione, così come da impegno assunto, consegniamo al territorio il nuovo Ponte di Cava Marina, opera da un milione e 300mila euro che cambia il volto della viabilità montana nella provincia di Siracusa. Quando ci siamo insediati, il cantiere era fermo e abbandonato da più di dieci anni. Abbiamo recuperato le risorse e riavviato l’iter con il subentro dell’impresa che era arrivata seconda nell’appalto, riportando uomini e mezzi a lavoro per cancellare quella che era una vera e propria incompiuta. Oggi, grazie allo sforzo congiunto del Governo Musumeci, delle amministrazioni locali, di impresa e maestranze, i Comuni di Cassaro e Ferla potranno contare su un collegamento moderno, sicuro ed efficiente con l’area di Pantalica, a beneficio della mobilità dei cittadini e delle attività economiche e turistiche della zona”.

Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a seguito del completamento del Ponte di Cava Marina nel Siracusano.

“Un ringraziamento conclude l’esponente del Governo Musumeci – va al sindaco Mirella Garro e all’amministrazione comunale di Cassaro per il proficuo spirito di collaborazione istituzionale profuso nell’impegno per quest’opera”.

Con la consegna di quest’opera di ammodernamento e completamento della strada comunale extraurbana che attraversa il torrente per collegarsi a Pantalica, l’amministrazione Garro va quindi ad aggiungere un altro importante tassello nel progetto di riqualificazione del proprio paese e restituisce ai cittadini nonché proprietari di terreni, e alle aziende agricole e imprese turistiche ricadenti nel territorio interessato un bene di cui non credevano più di poter usufruire e che può rivelarsi un volano per il turismo e quindi per l’economia della zona montana.