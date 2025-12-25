La notte di Natale si è trasformata in un momento di profondo dolore nelle campagne del Siracusano. Un uomo di circa sessant’anni, residente a Cassaro, è stato trovato privo di vita all’interno della propria automobile, rinvenuta in un’area rurale del territorio di Ferla.

Indagini dei carabinieri

L’intervento dei Carabinieri è scattato dopo la segnalazione dei familiari, in allarme per il mancato rientro dell’uomo e per l’assenza di contatti nelle ore precedenti. Le operazioni di ricerca, protrattesi fino a tarda notte, hanno portato all’individuazione del veicolo, all’interno del quale si trovava il sessantenne.

Le ipotesi

Dai primi riscontri effettuati sul posto non sarebbero emersi segni di violenza. Le informazioni preliminari indicano come ipotesi più probabile quella di un decesso per cause naturali, anche se gli accertamenti proseguiranno per definire con esattezza le circostanze dell’accaduto.