quinto malore nel siracusano

Potrebbe esserci un dramma della solitudine dietro la morte di una donna di 61 anni, rinvenuta senza vita nella sua abitazione, a Pachino, nel Siracusano.

La telefonata alle forze dell’ordine

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, da circa 4 giorni la vittima non avrebbe dato notizie di se, poi un familiare, preoccupato per questo silenzio, avrebbe chiamato i carabinieri ed i vigili del fuoco che si sono recati nella casa della donna nella serata di ieri , come emerge nel video del blogger di Pachino, Ivan Sortino.

Inutili i soccorsi

Quando i soccorritori sono entrati nell’appartamento per la 61enne non c’era più nulla da fare: dai primi accertamenti, sembra che la vittima sia stata colta da malore, non sarebbero emersi segni di violenze sul corpo tali da far supporre una morte violenta.

La striscia di malori nel Siracusano

Salgano a 5 le morti causate da malore in pochi giorni nel Siracusano. Martedì scorso un uomo di 70 anni è deceduto a Priolo mentre stava entrando nella sede della Misericordia. Improvvisamente, secondo alcuni testimoni, si è accasciato dopo essere uscito dalla propria auto anche se qualcuno assicura di averlo visto affannato: sono stati vani i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita.

Due decessi tra domenica e lunedì

Le altre due morti per malore si sono verificate a Siracusa, nella giornata di domenica, ed a Pachino, ieri vittime.

Nel caso di quest’ultimo, l’uomo si è accasciato mentre stava percorrendo via Leopardi: a dare l’allarme è stato un passante che ha chiesto l’intervento dei soccorritori ma per il 47enne non c’era più nulla da fare

Malore mentre è alla guida

L’altro dramma è culminato con la morte di uomo che era al volante della sua auto: colto da malore è spirato poco dopo.

Morto candidato a sindaco di Lentini

Stroncato da un malore a trentatré anni. È morto nei giorni scorsi, nel sonno, Paolo Nigro, 33 anni, ex consigliere comunale di Carlentini, eletto nelle liste del Movimento 5 Stelle e candidato sindaco nella stessa città della provincia di Siracusa. Nigro, che viveva a Lentini, era laureato in Scienze e tecnologie agrarie e da anni era impegnato in politica e nel sociale. Ad rendersi conto del decesso è stato il padre che, non vedendolo, è andato nella sua camera e lo ha trovato privo di vita. La sua scomparsa ha sconvolto le due comunità del siracusano dove Nigro era conosciuto e apprezzato.