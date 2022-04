nell'indagine coinvolto anche il figlio

Ha patteggiato 4 anni e 2 mesi di reclusione Giuseppe Stivala, 51 anni, siracusano, arrestato il mese scorso dopo la scoperta da parte dei carabinieri che custodiva in casa 5 chili e mezzo di hashish e marijuana, 1.800 euro in contanti e 2 pistole calibro 7,65 e calibro 22.

Il blitz nella casa a Cassibile

Il blitz scattò nella sua abitazione, in contrada Spinagallo, a Cassibile, alla periferia sud di Siracusa ed in quella occasione venne anche arrestato il figlio, 17 enne, che, secondo quanto emerso nella ricostruzione dei carabinieri del comando provinciale di Siracusa fuggì dal retro dell’abitazione portando con sé un bidone in plastica, precedentemente semi interrato, in cui era nascosta gran parte della droga e una pistola.

Il patteggiamento

La pena è stata concordata dal pm di Siracusa, Gaetano Bono, e dal difensore del 51enne, l’avvocato Junio Celesti, al termine dell’udienza tenutasi al palazzo di giustizia di Siracusa.

I precedenti

Il 51enne vanta dei precedenti, in altre occasioni è incappato nelle maglie della giustizia. Venne arrestato nel novembre del 2015 in quanto coinvolto in una indagine dell’anno prima che aveva portato al fermo di un giovane senza precedenti penali trovato in possesso di 14 chilogrammi di hascisc per un valore di mercato di circa 150 mila euro.

La fuga in Olanda

Da quanto ricostruito dagli inquirenti, il ragazzo avrebbe avuto solo il compito di custodire la droga e le indagini si focalizzarono su Stivala che fece perdere le sue tracce. Fu intercettato in Olanda ma poi l’uomo rientrò in Italia, a Siracusa, dove venne bloccato dai militari mentre stava facendo una passeggiata. Ed in quella circostanza, i carabinieri del comando provinciale eseguirono la misura cautelare.

Armi nei laboratori dei militari

Le armi trovate nella disponibilità del 51enne siracusano sono state prelevate e trasferite nei laboratori dei militari per verificare se sono state usate in delitti per cui ci sono le indagini in corso.