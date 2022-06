indagine dei carabinieri

I carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato un giovane di 19 anni, Marco Galeota, che deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

Droga in cucina e bagno

Il presunto pusher, secondo la ricostruzione dei carabinieri, avrebbe nascosto in bagno ed in cucina lo stupefacente, assieme a due bilancini e a materiale per il confezionamento. In totale sono stati sequestrati 45 grammi di hashish.

Ai domiciliari

Terminati gli accertamenti l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria aretusea. E’ in corso, al palazzo di giustizia di Siracusa, l’interrogatorio del giovane, al termine del quale si deciderà se confermare o meno la misura.

Condanna per droga per solarinese

Il Tribunale di Siracusa ha condannato a 3 anni e 5 mesi di reclusione Paolo Fusca, solarinese, arrestato dai carabinieri il mese scorso perché nella sua casa custodiva 250 grammi di cocaina, 200 grammi di marijuana e circa 800 grammi di hashish. L’uomo, difeso dall’avvocato Junio Celesti, nell’udienza di convalida della misura cautelare avrebbe detto che per il suo ruolo di custode avrebbe ricevuto ogni settimana 80 euro.

Indagini sui proprietari del “carico”

Non ha, invece, spiegato chi è il suo committente ed è su questo che si stanno orientando le indagini dei carabinieri, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa.

I fari sono accesi su alcuni gruppi operanti tra Floridia e Solarino, territorio in cui opera il clan Aparo ma non ci sono elementi, al momento, per un collegamento tra quella droga posta sotto sequestro e la consorteria criminale.