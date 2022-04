indagine dei carabinieri a solarino, nel siracusano

I carabinieri hanno arrestato un uomo, Paolo Fusca, residente a Solarino, nel Siracusano, per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Al termine di una perquisizione, i militari hanno rinvenuto 250 grammi di cocaina, 200 grammi di marijuana e circa 800 grammi di hashish, che erano nella sua disponibilità.

Droga sotto sequestro

Una quantità notevole che è stata posta sotto sequestro dalle forze dell’ordine che sul conto dell’indagato avevano avuto delle precise informazioni nei giorni scorsi. L’uomo, difeso dall’avvocato Junio Celesti, si presenterà nelle prossime ore davanti al gip del Tribunale di Siracusa in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare.

Indagini sul ruolo dell’uomo

Le indagini non sono ancora chiuse, i carabinieri intendono risalire alle fonte di approvvigionamento della droga e non è escluso che possa risiedere a Catania, tradizionale canale di rifornimento per il Siracusano ma si tratta solo di una ipotesi. L’altro aspetto da capire è il ruolo dell’indagato, se di semplice custode o se, invece, è inserito in una rete di spaccio.

Scarcerato capo di una gang della droga

Il Tribunale di Siracusa ha disposto la scarcerazione di Rosario Vinci, 30 anni, melillese, indicato dai magistrati della Procura distrettuale antimafia di Catania come il capo di una presunta associazione, specializzata nel traffico di droga tra Siracusa, Melilli e Villasmundo.

E’ stata così accolta l’istanza, presentata dalla difesa, rappresentata dagli avvocati Puccio Forestiere e Fabiola Fuccio ed i giudici hanno optato per la detenzione del 30enne nella sua abitazione.

Lo spaccio

Le indagini ebbero inizio nel maggio del 2019 dopo una segnalazione su un vasto commercio di cocaina a Melilli, svelato, secondo la tesi della Procura distrettuale antimafia, dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali. Per i carabinieri, sarebbe stato Vinci a tenere le redini del gruppo con base a Melilli ma avrebbe avuto dei contatti diretti con i fornitori, individuati a Villasmundo, frazione di Melilli, ed a Belvedere, quartiere a nord di Siracusa.