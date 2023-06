in via cappellini

Blitz dei carabinieri nella zona di via Cappellini, a Pachino, concluso con il sequestro di un quantitativo di droga ancora da quantificare. Si tratta di un quartiere da anni al centro di traffici di droga che, in alcune occasioni, hanno avuto epiloghi drammatici con sparatorie ed omicidi. Le auto dei militari della Compagnia di Noto e di Pachino si sono presentate nelle prime ore del mattino di oggi per eseguire delle perquisizioni negli appartamenti e nei nascondigli usati dai gruppi dediti allo spaccio per conservare gli stupefacenti.

Donna arrestata

. Una donna di 29 anni è stata arrestata per spaccio: aveva nella sua disponibilità 35 grammi di hashish, nascosti nella cassettiera in camera da letto, ed ancora un coltello per il taglio della sostanza e 1800 euro in banconote di vario taglio, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Crack e metadone

Altre 4 persone sono state denunciate per possesso di cocaina, crack, hashish, metadone, inoltre sono stati sequestrati oltre 500 euro in contanti. Due persone sono state denunciate per porto abusivo di armi e per ricettazione in quanto trovate in possesso di una pistola a salve priva di tappo rosso, di una balestra di fattura estera altamente offensiva e di due cardellini “carduelis carduelis”, specie protetta secondo la Convenzione di Berna.

33 allacci abusivi alla rete elettrica

Infine, i carabinieri hanno verificato 33 allacci abusivi alla rete elettrica per cui i responsabili sono stati denunciati