operazione dei carabinieri nel siracusano

I carabinieri di Siracusa hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio e detenzione illegale di arma clandestina Stefano Savasta, 32 anni, disoccupato, con precedenti penali. Nella sua abitazione, come sostenuto dalle forze dell’ordine, sono stati trovati 16 grammi di marijuana nonché materiale per il confezionamento delle dosi. Inoltre, nella sua disponibilità aveva “pistola giocattolo calibro 8, modificata artigianalmente in modo tale da renderla a tutti gli effetti funzionante come un’arma comune da sparo, ed infatti completa di 1 proiettile” fanno sapere dal comando provinciale di Siracusa.

Il blitz nell’appartamento del trentaduenne è scattato nel pomeriggio di ieri ma nei giorni scorsi i carabinieri avevano avuto precise informazioni su quanto l’indagato nascondeva in casa. Come disposto dalla Procura di Siracusa, il disoccupato è ai domiciliari e nelle prossime ore sarà sentito dal gip del tribunale di Siracusa nel corso dell’udienza di convalida della misura cautelare.

A Palermo, i carabinieri hanno arrestato Giuseppe Bagnasco 38 anni, palermitano, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari lo hanno notato entrare in un magazzino in via Cipressi a Palermo e qui lo hanno trovato in possesso di 66 dosi di hashish .

Nel corso della perquisizione sono stati trovati una pistola a salve, senza tappo rosso, fedele replica di una Beretta, e due coltelli “tattici”, oltre a quasi 1000 euro e taccuino con annotate somme di denaro. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari per Bagnasco.