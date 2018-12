Gestiva un centro scommesse abusivo ed in casa aveva circa 25 grammi di droga, tra hashish e marijuana e 600euro in contati.

Per questo motivo la Guardia di Finanza ha arrestato a Siracusa un giovane di 25 anni, F.S., che è stato posto ai domiciliari. All’operazione ha preso parte di cane antidroga Aquy.

Le Fiamme Gialle hanno accertato che il giovane accettava scommesse su eventi sportivi mediante bookmakers esteri non autorizzati ad operare sul territorio nazionale ed hanno sequestrato un pc, una stampante termica e numerose ricevute. Indagini sono in corso per individuare i canali di approvvigionamento della droga.