blitz in via luigi spagna, a siracusa

I carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un giovane incensurato siracusano di 24 anni.

Blitz in casa del giovane

I militari si sono presentati nella sua abitazione, in via Luigi Spagna, non molto distante dalla caserma del comando provinciale dei carabinieri: non è stato un controllo casuale, gli inquirenti, nei giorni scorsi, avevano avuto delle informazioni in merito al coinvolgimento del 24enne in un traffico di droga.

La droga negli slip

Nel corso della perquisizione nella casa dell’indagato, i militari hanno scovato il suo tesoro: 100 grammi di marijuana e 40 di hashish, suddivisi in dosi ed occultati in parte negli slip che indossava e in parte in un cassetto del comodino della camera da letto, 200 euro in contanti, presunto provento di attività di spaccio, alcuni bilancini e materiale per il confezionamento. Al termine delle operazioni il giovane è finito agli arresti domiciliari, mentre la droga, il denaro e il materiale sono stati sequestrati.

Arrestato un altro giovane incensurato

Spaccia droga su Instagram e un pusher viene arrestato dai Carabinieri. A Catania i carabinieri del Comando Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato un 24enne incensurato catanese per “detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti”.

Il blitz in casa

Dall’indagine condotta dai militari dell’Arma, è emerso come il 24enne informasse la clientela sulla disponibilità delle sostanze illecite servendosi delle “storie” pubblicate sul suo profilo instagram, dove comunicava il tipo di droga da poter acquistare. I militari, monitorati i contenuti social del giovane, hanno pertanto effettuato una perquisizione nell’abitazione del giovane nel quartiere Cibali. I Carabinieri hanno così rinvenuto nell’armadio e nel comodino della camera da letto, sequestrandoli 4 involucri di 3 grammi di chetamina, 2 involucri contenenti 2 grammi di ecstasy, 3 bilancini di precisione e materiale da confezionamento. Sono stati inoltre recuperati 4 flaconi di popper, una sostanza chimica in Italia di libera vendita, la cui assunzione può creare dipendenza ed effetti negativi per la salute.