indagine dei carabinieri di siracusa

Scoperto un nuovo sistema per trasportare droga, cioè con le spedizioni postali

I carabinieri hanno denunciato un giovane trovato con un pacco pieno di droga

Il giovane, che è di Catania, avrebbe indicato un indirizzo di una casa di Siracusa

I carabinieri di Siracusa hanno denunciato N.A. catanese, 21 anni, incensurato, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Secondo quanto emerso nell’indagine dei militari, il giovane si sarebbe recato a Siracusa per farsi consegnare un pacco, contenente 50 grammi circa di hashish e 15 grammi circa di marijuana, arrivato con spedizione postale.

Lo stratagemma

Uno stratagemma che, per gli inquirenti, è ormai in voga tra gli spacciatori, allo scopo di far viaggiare la droga senza il pericolo di portarsela dietro, magari a bordo di una macchina, con il rischio di incappare in un posto di controllo. Il sospetto è che il ventunenne avrebbe dovuto fare una consegna e così, qualche ora prima, si sarebbe recato in un ufficio postale o in una agenzia di spedizioni, fornendo un indirizzo a cui far arrivare quel contenitore.

Fermato con il pacco

A quel punto, da Catania si sarebbe recato a Siracusa nel posto da lui stesso indicato per prendersi il pacco ma ha trovato i carabinieri del comando provinciale di Siracusa che lo hanno bloccato. “Questo canale di approvvigionamento, ritenuto dagli interessati relativamente sicuro, non è sfuggito all’attenzione dei carabinieri che da tempo con specifici servizi hanno preso le necessarie contromisure. Nel caso di specie non è passato inosservato il transito del pacco in questione che recava mittenti e destinatari con nomi di chiara fantasia. I militari hanno monitorato la consegna al fine di scoprire il reale destinatario e successivamente procedere a perquisizione domiciliare” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.

Sequestrata altra droga

I carabinieri hanno compiuto anche una perquisizione nella casa del ventunenne, scovando 10 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione. Lo stupefacente ed il bilancino sono stati sequestrati.