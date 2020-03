Incidenti stradali

La Polizia stradale di Siracusa, per motivi di sicurezza, ha disposto la chiusura momentanea della rampa dello svincolo Siracusa Nord dell’autostrada Siracusa-Catania. Un provvedimento scaturito dopo due incidenti che si sono verificati nella mattinata di oggi con modalità praticamente analoghe.

Secondo quanto fornito dalle forze dell’ordine, i conducenti delle auto, in momenti diversi, avrebbero perso il controllo dei rispettivi mezzi che si sono ribaltati ma, per fortuna, non hanno riportato gravi conseguenze fisiche. Hanno avuto qualche contusione ma tra le cause dei due incidenti potrebbero esserci anche le condizioni del manto stradale.

A tal proposito, il comandante della Polstrada di Siracusa, Antonio Capodicasa, ha inviato una relazione al Libero consorzio di Siracusa, guidato dal commissario Domenico Percolla, ex questore di Siracusa, per far compiere un sopralluogo al fine di valutare se provvedere ad un intervento.