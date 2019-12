Traffico

I lavori all’impianto anticendio tra gli svincoli di Passo San Martino e Lentini hanno costretto l’Anas a disporre la chiusura in direzione sud dell’autostrada Siracusa-Catania. Le verifiche, secondo quanto riferito dalla società, sono in corso nell’area della galleria San Demetrio, peraltro, in passato, teatro di diversi incidenti stradali.

“Fino alla riapertura dell’autostrada, prevista per le ore 16 di oggi, l’itinerario alternativo è costituito dalla strada statale 114 “Orientale Sicula”” fanno sapere dall’Anas. Disagi, come era evidente, si sono registrati alla circolazione, le auto e gli altri mezzi, sono stati dirottati sulla vecchia Statale 114.

“Anas raccomanda prudenza nella guida” spiegano dalla società autostradale ma, per quanto concerne la sicurezza sulla strada, gli agenti della Polizia stradale di Siracusa e del distaccamento di Lentini sono al lavoro per prevenire il rischio di incidenti.