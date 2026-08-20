Un uomo di 32 anni, siracusano, Damiano Rustico, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dalla Polizia perché ritenuto responsabile del duplice tentato omicidio avvenuto il 13 agosto in via Von Platen, a Siracusa.

Secondo la ricostruzione investigativa, due uomini, padre e figlio che viaggiavano a bordo di un’Ape calessino erano stati raggiunti da colpi di arma da fuoco sparati a distanza ravvicinata da una persona a bordo di uno scooter.

Le indagini

L’indagine della Squadra Mobile della Questura di Siracusa, coordinata dalla Procura, è stata avviata subito dopo la sparatoria. Gli investigatori hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza e raccolto le testimonianze delle persone presenti. Gli elementi acquisiti avrebbero consentito di individuare in breve tempo il 32enne, nei cui confronti è stato disposto il fermo.

La consegna

L’uomo, secondo quanto riferito dalla Polizia, dopo le numerose perquisizioni e le attività investigative avviate per rintracciarlo, si sarebbe presentato spontaneamente in una struttura penitenziaria. Qui gli investigatori della Squadra Mobile hanno eseguito il provvedimento di fermo.