Ha detto di provenire dalle zone rosse

E’ esplosa la paura in un ufficio postale, a Siracusa, quando un uomo, per ragioni ancora da chiarire, ha disseminato dei fazzoletti sporchi di muco per poi sostenere di essere appena rientrato da una delle zone rosse italiane, colpite dal Coronavirus.

In pochi istanti, secondo quanto svelato da alcuni testimoni, si sono vissuti momenti di apprensione: si è temuto, infatti, che quell’uomo fosse affetto dal Covid-19 ma nei minuti successivi sono arrivati i carabinieri. Si è scoperto che era tutta una finzione, l’utente era solo alterato ma ha agito in modo irresponsabile, in un momento delicato, a poche ore dai provvedimenti del Governo nazionale, che ha imposto delle precise prescrizioni per arginare il Coronavirus.

Il dirigente dell’ufficio postale, nel corso di quei minuti convulsi, avrebbe chiesto spiegazioni a quell’uomo in merito al suo comportamento ma non si esclude che possa aver perso il controllo dopo aver litigato con qualcuno. La vicenda, per fortuna, si è poi chiusa lì, senza conseguenze.