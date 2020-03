Le sfide dell'economia

I Consigli di presidenza di Confindustria di Catania e Siracusa hanno incontrato i tre candidati alla presidenza di Confindustria nazionale Licia Mattioli Carlo Bonomi e Giuseppe Pasini. Confronto aperto sui temi dell’emergenza Coronavirus e della crisi economica, dei ritardi del Sud in materia di infrastrutture, servizi, “fuga di cervelli”.

I due presidenti di Confindustria di Catania e Siracusa, Antonello Biriaco e Diego Bivona hanno sottolineato come occorre rilanciare le politiche per il Mezzogiorno: “Cresce il Paese se cresce il Sud – hanno detto i due presidenti – – oggi più che mai solo l’Italia unita può superare l’emergenza sociale ed economica, mettere a sistema le grandi risorse della Sicilia – dall’energia al turismo, dall’agroalimentare alla meccanica e Ict e all’economia del mare – le due provincie rappresentano un polo industriale fondamentale per l’Italia intera”.

Particolare attenzione è stata posta sul tema della semplificazione burocratica necessaria in Sicilia per superare gli ostacoli che spesso ritardano la realizzazione degli investimenti. L’appello è stato raccolto dai tre candidati che hanno mostrato grande interesse e condivisione per i temi trattati.